Эдуард Мор объяснил, почему «Краснодар» уступил «Ростову» в матче 20-го тура РПЛ

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал победу «Ростова» над «Краснодаром» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена». Хозяева выиграли со счётом 2:1.

«Тактика «Ростова» оказалась сильнее. Первый тайм проходил под диктовку «Ростова», он прессинговал всю игру и не давал «Краснодару» завязать игру. Для «Краснодара» стало потерей то, что не играл Сперцян. Именно при такой плотной игре он мог принять и развернуть мяч, взять игру на себя, отдать острую передачу вперёд.

«Ростов» пользовался этим, накрывал соперника, «Краснодар» ничего не мог с этим поделать и не успевал за футболистами «Ростова», о чём говорят четыре жёлтые карточки у краснодарцев в первом тайме», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».