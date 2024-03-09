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Эдуард Мор объяснил, почему «Краснодар» уступил «Ростову» в матче 20-го тура РПЛ

Эдуард Мор объяснил, почему «Краснодар» уступил «Ростову» в матче 20-го тура РПЛ
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Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал победу «Ростова» над «Краснодаром» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена». Хозяева выиграли со счётом 2:1.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
08 марта 2024, пятница. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Краснодар
Краснодар
1:0 Мохеби – 25'     2:0 Мохеби – 62'     2:1 Кордоба – 66'    
Удаления: нет / Олусегун – 49'

«Тактика «Ростова» оказалась сильнее. Первый тайм проходил под диктовку «Ростова», он прессинговал всю игру и не давал «Краснодару» завязать игру. Для «Краснодара» стало потерей то, что не играл Сперцян. Именно при такой плотной игре он мог принять и развернуть мяч, взять игру на себя, отдать острую передачу вперёд.

«Ростов» пользовался этим, накрывал соперника, «Краснодар» ничего не мог с этим поделать и не успевал за футболистами «Ростова», о чём говорят четыре жёлтые карточки у краснодарцев в первом тайме», — сказал Мор в эфире программы «Все на Матч!» на телеканале «Матч ТВ».

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