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Мохеби чистил бутсы Байрамяну и Щетинину, жена Карпина поддерживала «Ростов». Фото с матча

Мохеби чистил бутсы Байрамяну и Щетинину, жена Карпина поддерживала «Ростов». Фото с матча
«Ростов» — «Краснодар»
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8 марта в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 20-го тура российской Премьер-Лиги «Ростов» одержал победу над «Краснодаром». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу команды Валерия Карпина.

На 25-й минуте счёт открыл нападающий «Ростова» Мохаммад Мохеби. На 49-й минуте «Краснодар» остался в меньшинстве после удаления нападающего Олакунле Олусегуна. На 61-й минуте Мохеби оформил дубль. На 66-й минуте единственный мяч «Краснодара» забил нападающий Джон Кордоба.

В данный момент «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 39 очков в 20 проведённых матчах. «Ростов» поднялся на девятую позицию в таблице с 27 очками после аналогичного количества встреч.

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

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