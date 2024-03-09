Капитан «Ростова» Глебов оценил игру новичков команды

24-летний капитан, полузащитник «Ростова» Данил Глебов поделился мнением о новичках команды.

«Хорошие футболисты. У Сако великолепные физические данные. Хорошо с мячом работает, не боится играть. Роналдо хорошо бежит, «один в один» может обыграть. Ещё две-три игры, он начнёт забивать», — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

Напомним, в прошедшее зимнее трансферное окно «Ростов» усилили бразильский нападающий Роналдо дос Сантос, ивуарийский защитник Умар Сако и египетский защитник Эяд Эль-Аскалани.

Напомним, вчера, 8 марта, «Ростов» оказался сильнее «Краснодара» в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча прошла на стадионе «Ростов Арена». Хозяева одержали победу со счётом 2:1. В данный момент ростовчане находятся на девятой строчке таблицы РПЛ.