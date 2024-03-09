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Деменко: «Спартак» — фаворит, но с «Факелом» очень тяжело играть

Деменко: «Спартак» — фаворит, но с «Факелом» очень тяжело играть
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о грядущем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые сыграют с «Факелом». Встреча состоится завтра, 10 марта.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
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«Матч для «Спартака» и «Факела» будет тяжёлым, потому что есть погодные условия. После первых матчей «Спартак» больше понравился в игре с «Зенитом». Поэтому фаворит в матче — «Спартак». Но с такими командами, как «Факел», очень тяжело играть и биться», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, матч «Спартак» — «Факел» пройдёт на стадионе «Лужники». В качестве главного арбитра встречи выступит Артём Любимов. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

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