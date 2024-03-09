Игрок «Сити» Родри: если бы я получил «Золотой мяч», это бы многое значило для молодёжи

Опорный полузащитник «Манчестер Сити» Родриго Эрнандес ответил на вопрос, мечтает ли он выиграть награду лучшему футболисту года «Золотой мяч».

«Мы все мечтаем об этом. Это было бы невероятным достижением. Но даже легендарным полузащитникам не удавалось подобное. Я бы хотел, чтобы такой опорный полузащитник, как я, мог выиграть его. Это многое значило бы для меня, а также для молодых футболистов, которые хотят играть на этой позиции. Тогда бы они поняли, что для получения этой награды необязательно забивать голы. Это стало бы интересным прецедентом в футболе. Но я наслаждаюсь и тем, что имею. Представляете, я могу сказать, что я пятый лучший игрок в мире», — приводит слова Родри L’Équipe.

Напомним, по итогам нынешнего сезона Родри занял пятое место в списке лучших футболистов года по версии France Football. «Золотой мяч» выиграл нападающий «Интер Майами» Лионель Месси.