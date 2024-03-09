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Денис Колодин возглавил медиаклуб «Рома»

Денис Колодин возглавил медиаклуб «Рома»
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Бывший футболист сборной России и ряда клубов РПЛ Денис Колодин возглавил медийный футбольный клуб «Рома», информирует телеграм-канал медиакоманды.

Стоит отметить, что участие ЛФК «Рома» в новом сезоне Медиалиги ещё не утверждено. «Рома» входит в список клубов, которые претендуют на попадание в МФЛ, но ещё не включены в окончательный состав участников.

Напомним, Денис Колодин выступал за волгоградскую «Олимпию», «Уралан», «Крылья Советов», московское «Динамо», «Ростов», нижегородскую «Волгу», «Сокол» и казахстанский «Алтай». Также Денис выступал за сборную России, в составе которой дошёл до полуфинала чемпионата Европы 2008 года. На том турнире россияне обыграли Нидерланды со счётом 3:1 в матче четвертьфинала.

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