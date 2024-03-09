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Защитник «Спартака» Бабич: никогда не забуду то ужасное поле стадиона «Факела»

Защитник «Спартака» Бабич: никогда не забуду то ужасное поле стадиона «Факела»
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Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич поделился воспоминаниями о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Та встреча проходила на стадионе в Воронеже. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 13-й тур
28 октября 2023, суббота. 14:00 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Марков – 71'     2:0 Максимов – 83'    
Удаления: нет / Бабич – 70'

«Новая встреча будет для меня особенно важной, так как в прошлой мы проиграли, а я получил красную карточку. Я не могу сказать ничего конкретного про соперника, но я никогда не забуду то ужасное поле, на котором прошёл матч. Футбола там было мало, только длинные забросы, потому что перемещаться по этой каше было крайне сложно», — приводит слова Бабича официальный сайт «Спартака».

Завтра, 10 марта, «Спартак» сыграет с «Факелом» на стадионе «Лужники» в Москве. Такое место проведения матча выбрано в связи с неудовлетворительным состоянием газона домашнего поля красно-белых.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
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