Защитник «Спартака» Бабич: никогда не забуду то ужасное поле стадиона «Факела»

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич поделился воспоминаниями о матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с воронежским «Факелом». Та встреча проходила на стадионе в Воронеже. Хозяева одержали победу со счётом 2:0.
«Новая встреча будет для меня особенно важной, так как в прошлой мы проиграли, а я получил красную карточку. Я не могу сказать ничего конкретного про соперника, но я никогда не забуду то ужасное поле, на котором прошёл матч. Футбола там было мало, только длинные забросы, потому что перемещаться по этой каше было крайне сложно», — приводит слова Бабича официальный сайт «Спартака».
Завтра, 10 марта, «Спартак» сыграет с «Факелом» на стадионе «Лужники» в Москве. Такое место проведения матча выбрано в связи с неудовлетворительным состоянием газона домашнего поля красно-белых.
- 9 марта 2024
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