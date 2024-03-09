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ЖФК ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в 1-м туре Суперлиги

ЖФК ЦСКА разгромил «Крылья Советов» в 1-м туре Суперлиги
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Завершился матч 1-го тура нового сезона чемпионата России по футболу среди женщин, в котором встречались московский ЦСКА и самарские «Крылья Советов». Игра проходила на стадионе «Новые Химки». В качестве главного арбитра встречи выступила Любовь Тарбеева. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу красно-синих.

На 25-й минуте счёт в матче открыла полузащитница Маргарита Черномырдина. На 48-й минуте нападающая Франциска Ордега удвоила преимущество красно-синих. На 64-й минуте хавбек московского клуба Надежда Смирнова забила третий гол в матче. На 90+2-й минуте Черномырдина оформила дубль. На 90+3-й минуте дубль также оформила Смирнова.

После 1-го тура Суперлиги ЦСКА набрал три очка.

В минувшем сезоне чемпионата России среди женщин команды встречались в матче 13-го тура. В том противостоянии ЦСКА разгромил «Крылья Советов» со счётом 7:0.

Россия - Суперлига (ж) . 1-й тур
09 марта 2024, суббота. 13:00 МСК
ЦСКА (ж)
Москва
Окончен
5 : 0
Крылья Советов (ж)
Самара
1:0 Черномырдина – 25'     2:0 Ордега – 48'     3:0 Смирнова – 64'     4:0 Черномырдина – 90+2'     5:0 Смирнова – 90+3'    
Календарь женской Суперлиги
Турнирная таблица женской Суперлиги
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