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Радимов: матч со «Спартаком» показал, что у «Зенита» есть проблемы не только в атаке

Радимов: матч со «Спартаком» показал, что у «Зенита» есть проблемы не только в атаке
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Бывший российский футболист Владислав Радимов считает, что матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Спартак» показал проблемы сине-бело-голубых, которые присутствуют не только в атакующей линии, но и в обороне. Однако Радимов подчеркнул, что основные проблем «Зенита» всё же кроются в атаке, которая с трудом справляется с насыщенной обороной соперников.

«Матч со «Спартаком» показал, что у «Зенита» есть проблемы не только в атаке. Но по большей части в атаке. Против насыщенной обороны соперника ему тяжеловато. Нельзя сказать, что Артур заменяет Малкома. Молодой Педро впечатляет техникой, он перспективен, но это всё не то, что было в прошлом году.

«Зенит» всегда отличался стабильностью состава. Он в этом плане предсказуем, но с такой предсказуемостью команда пять раз подряд стала чемпионом», — сказал Радимов в эфире телеканала «Матч Премьер».

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