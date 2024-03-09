Парфёнов считает, что матч в «Лужниках» с «Факелом» никак не повлияет на игру «Спартака»

Российский тренер Дмитрий Парфёнов, возглавляющий «Актобе», считает, что на «Спартак» никак не повлияет факт проведения матча с «Факелом» в «Лужниках».

«Спартак» играл в Питере, поэтому не думаю, что проблемы команды отразились на настрое и каких-то тактических моментах с «Зенитом». У команды был тактический план, будь то Промес или какой-то другой вышедший игрок.

Матч в «Лужниках» никак не повлияет на игру «Спартака», так как этот стадион — исторически домашняя арена для команды. Именно поэтому соберётся много людей и болельщиков, которые поддержат клуб в матче с «Факелом». По весне со всеми командами трудно, потому что клубы приезжают со сборов в хорошем состоянии. Кроме того, весенний футбол непонятен — может, пойдёт снег или с качеством газона будет не всё хорошо», — сказал Парфёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.