Игрок ЦСКА Давила заявил, что армейцы хотят выиграть РПЛ и Кубок России

Нападающий московского ПФК ЦСКА Виктор Давила заявил, что его команда хочет выиграть Российскую Премьер-Лигу и Кубок России. Также он подчеркнул, что армейской команде по силам выполнить две главные задачи на сезон.

«Мы готовились очень хорошо, предсезонный сбор провели великолепным образом, потому что мы хотим выиграть чемпионат и Кубок. Будем сражаться, в мае мы посмотрим, кто сможет это сделать. Способен ли ЦСКА решить эти две задачи? Абсолютно уверен, мы очень сильная команда, которая демонстрирует огромное единение и сплочение. Именно так и можно решить важные задачи», — приводит слова Виктора Давилы информационное агентство ТАСС.

Напомним, ЦСКА набрал 32 очка в 20 матчах и занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.