«Химки» уверенно обыграли «Волгарь» в матче 22-го тура Первой лиги

Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Волгарь» и «Химки». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани. В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Химок».

На 36-й минуте счёт в матче открыл защитник гостей Юрий Журавлёв. На 55-й минуте полузащитник Равиль Нетфуллин удвоил преимущество «Химок».

После 22 туров Первой лиги «Химки» набрали 42 очка и занимают первое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Волгарь» заработал 20 очков и расположился на 17-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура Первой лиги. В той встрече «Химки» и «Волгарь» сыграли вничью со счётом 0:0.