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«Химки» уверенно обыграли «Волгарь» в матче 22-го тура Первой лиги

«Химки» уверенно обыграли «Волгарь» в матче 22-го тура Первой лиги
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Завершился матч 22-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Волгарь» и «Химки». Игра проходила на стадионе «Центральный» в Астрахани. В качестве главного арбитра встречи выступил Ранэль Зияков. Матч завершился со счётом 2:0 в пользу «Химок».

На 36-й минуте счёт в матче открыл защитник гостей Юрий Журавлёв. На 55-й минуте полузащитник Равиль Нетфуллин удвоил преимущество «Химок».

После 22 туров Первой лиги «Химки» набрали 42 очка и занимают первое место. В свою очередь, после аналогичного количества игр «Волгарь» заработал 20 очков и расположился на 17-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура Первой лиги. В той встрече «Химки» и «Волгарь» сыграли вничью со счётом 0:0.

Россия - Мелбет Первая лига . 22-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Волгарь
Астрахань
Окончен
0 : 2
Химки
Химки
0:1 Журавлёв – 36'     0:2 Нетфуллин – 55'    
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