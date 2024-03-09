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«Урал» — «Зенит»: Сергеев забил четвёртый безответный мяч в ворота хозяев

«Урал» — «Зенит»: Сергеев забил четвёртый безответный мяч в ворота хозяев
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В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча проводится на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 38'     0:2 Мостовой – 57'     0:3 Кассьерра – 67'     0:4 Сергеев – 81'     1:4 Бикфалви – 90+3'    

На 38-й минуте матча защитник «Зенита» Дуглас Сантос открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Артура Гимарайнса. На 57-й минуте Андрей Мостовой увеличил преимущество петербургской команды. Ему ассистировал Вендел. На 66-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра довёл счёт до разгромного. Голевая передача в активе Мостового.

На 81-й минуте Иван Сергеев забил четвёртый безответный мяч в ворота хозяев. Клаудиньо классно развернулся и сделал пас в штрафную, Сергеев легко обыграл защитника «Урала», выскочил один на один и отправил мяч под перекладину.

«Урал» находится на 13-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 19 очков в 19 матчах. «Зенит» располагается на второй позиции с 37 очками после аналогичного количества встреч. Петербуржцы возглавят РПЛ в случае победы над «Уралом».

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