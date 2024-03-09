«Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ, разгромив «Урал»

Завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию матча. Гости одержали победу со счётом 4:1.

На 38-й минуте матча защитник «Зенита» Дуглас Сантос открыл счёт и вывел свою команду вперёд с передачи Артура Гимарайнса. На 57-й минуте Андрей Мостовой увеличил преимущество петербургской команды. Ему ассистировал Вендел.

На 66-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра довёл счёт до разгромного. Голевая передача в активе Мостового. На 81-й минуте Иван Сергеев забил четвёртый безответный мяч в ворота хозяев. В компенсированное время второго тайма Эрик Бикфалви отыграл один мяч для «Урала».

Благодаря этой победе «Зенит» обошёл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей. «Урал» располагается на 13-й строчке с 19 очками после аналогичного количества встреч.