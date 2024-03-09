Анчелотти: никогда не видел, чтобы игрок так страдал от издевательств, как Винисиус

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил недовольство в связи с тем, что, по его мнению, футболисты и болельщики соперников слишком агрессивно настроены по отношению к крайнему нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору.

«Вспоминая прошлое, я осознаю, что никогда не видел более преследуемого игрока, чем Винисиус: его пинают, оскорбляют. Что ему остаётся делать? Никогда в жизни не видел, чтобы футболист так страдал от издевательств, как он. В матче с «Райо Вальекано» ему нанесли удар по голове в стиле карате, и не было даже жёлтой карточки», — приводит слова Анчелотти Sport.es.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Винисиус подвергся расистским оскорблениями во время матча 27-го тура с «Валенсией» (2:2).