Анчелотти: никогда не видел, чтобы игрок так страдал от издевательств, как Винисиус

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти выразил недовольство в связи с тем, что, по его мнению, футболисты и болельщики соперников слишком агрессивно настроены по отношению к крайнему нападающему «сливочных» Винисиусу Жуниору.
«Вспоминая прошлое, я осознаю, что никогда не видел более преследуемого игрока, чем Винисиус: его пинают, оскорбляют. Что ему остаётся делать? Никогда в жизни не видел, чтобы футболист так страдал от издевательств, как он. В матче с «Райо Вальекано» ему нанесли удар по голове в стиле карате, и не было даже жёлтой карточки», — приводит слова Анчелотти Sport.es.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Винисиус подвергся расистским оскорблениями во время матча 27-го тура с «Валенсией» (2:2).