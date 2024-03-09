Тарханов: «Урал» навязал «Зениту» борьбу до первого пропущенного мяча

Известный российский специалист Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Гости одержали победу со счётом 4:1.

«Счёт 1:4 в матче «Урал» — «Зенит» говорит всё сам за себя. У «Зенита» было большое преимущество. Но «Урал» навязал борьбу до первого пропущенного мяча, у «Зенита» ничего не получалось. Уже потом у «Урала» было много провалов, но команда провела хорошую концовку и забила хороший гол», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Благодаря этой победе «Зенит» обошёл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей. «Урал» располагается на 13-й строчке с 19 очками после аналогичного количества встреч.