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Тарханов: «Урал» навязал «Зениту» борьбу до первого пропущенного мяча

Тарханов: «Урал» навязал «Зениту» борьбу до первого пропущенного мяча
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Известный российский специалист Александр Тарханов поделился впечатлениями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Гости одержали победу со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 38'     0:2 Мостовой – 57'     0:3 Кассьерра – 67'     0:4 Сергеев – 81'     1:4 Бикфалви – 90+3'    

«Счёт 1:4 в матче «Урал» — «Зенит» говорит всё сам за себя. У «Зенита» было большое преимущество. Но «Урал» навязал борьбу до первого пропущенного мяча, у «Зенита» ничего не получалось. Уже потом у «Урала» было много провалов, но команда провела хорошую концовку и забила хороший гол», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Благодаря этой победе «Зенит» обошёл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей. «Урал» располагается на 13-й строчке с 19 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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