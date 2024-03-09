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Капитан «Динамо» Бальбуэна поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»

Капитан «Динамо» Бальбуэна поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»
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Капитан и защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна, находясь в доме «Динамо» на мероприятии, посвящённом подписанию нового спонсорского контракта с китайской компанией «Dreame», поделился мнением о грядущем матче 20-го тура чемпионата России с «Ахматом», который состоится сегодня, 9 марта.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Каждая игра достаточно сложная. Мы знаем, что у «Ахмата» очень хорошие игроки, и подтверждение этому победный результат в последнем матче. Сегодня мы выйдем на игру и будем настроены на победу, чтобы взять три очка», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч «Динамо» — «Ахмат» пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Матч начнётся в 19:00 мск.

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