Капитан «Динамо» Бальбуэна поделился ожиданиями от матча с «Ахматом»

Капитан и защитник московского «Динамо» Фабиан Бальбуэна, находясь в доме «Динамо» на мероприятии, посвящённом подписанию нового спонсорского контракта с китайской компанией «Dreame», поделился мнением о грядущем матче 20-го тура чемпионата России с «Ахматом», который состоится сегодня, 9 марта.

«Каждая игра достаточно сложная. Мы знаем, что у «Ахмата» очень хорошие игроки, и подтверждение этому победный результат в последнем матче. Сегодня мы выйдем на игру и будем настроены на победу, чтобы взять три очка», — сказал Бальбуэна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, матч «Динамо» — «Ахмат» пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Матч начнётся в 19:00 мск.