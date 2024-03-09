Уткин: Гончаренко — как черепаха под плинтусом. Пришло время для его отставки из «Урала»

Известный спортивный журналист и комментатор Василий Уткин считает, что «Уралу» пора отправить в отставку главного тренера Виктора Гончаренко. По мнению Уткина, специалист идейно иссяк, и «Урал» может вылететь из РПЛ, если не расстанется с тренером. Также Василий предложил клубу кандидатуры потенциальных сменщиков Гончаренко.

«У Гончаренко есть такая особенность — наступает момент, когда он идейно иссякает. И дальше на одном упрямстве. Как черепаха перед плинтусом. Если сейчас «Урал» его не заменит, может, и вылетит. Время для отставки.

Кто вместо Гончаренко? Если в силах — давно не работает, и лет почти 70 — Тарханов. Или Колыванов. Замечательный тренер. Именно для безнадёжных ситуаций», — написал Уткин в своём телеграм-канале.