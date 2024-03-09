Тренер «Зенита» Семак прокомментировал разгромную победу над «Уралом»
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:1.
МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 38' 0:2 Мостовой – 57' 0:3 Кассьерра – 67' 0:4 Сергеев – 81' 1:4 Бикфалви – 90+3'
«В первом тайме мы не позволили сопернику ничего создать у своих ворот, сами имели моменты, но не забили с более выгодных позиций. Качество игры мне понравилось. Во втором тайме игра раскрылась, моментов стало больше. Мы к каждой игре готовим наработки по стандартам. Иногда получается, иногда не получается», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».
Напомним, в составе «Зенита» забитыми мячами отметились Дуглас Сантос, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Единственный мяч «Урала» на счету Эрика Бикфалви.
Комментарии
- 9 марта 2024
-
17:39
-
17:27
-
17:24
-
17:18
-
17:16
-
17:13
-
17:13
-
16:57
-
16:50
-
16:42
-
16:39
-
16:38
-
16:37
-
16:28
-
16:28
-
16:18
-
16:15
-
16:11
-
16:05
-
15:59
-
15:58
-
15:54
-
15:50
-
15:45
-
15:38
-
15:32
-
15:32
-
15:30
-
15:22
-
15:19
-
15:17
-
15:14
-
15:10
-
15:00
-
15:00