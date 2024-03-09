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Тренер «Зенита» Семак прокомментировал разгромную победу над «Уралом»

Тренер «Зенита» Семак прокомментировал разгромную победу над «Уралом»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился впечатлениями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с екатеринбургским «Уралом». Сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:1.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 38'     0:2 Мостовой – 57'     0:3 Кассьерра – 67'     0:4 Сергеев – 81'     1:4 Бикфалви – 90+3'    

«В первом тайме мы не позволили сопернику ничего создать у своих ворот, сами имели моменты, но не забили с более выгодных позиций. Качество игры мне понравилось. Во втором тайме игра раскрылась, моментов стало больше. Мы к каждой игре готовим наработки по стандартам. Иногда получается, иногда не получается», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в составе «Зенита» забитыми мячами отметились Дуглас Сантос, Андрей Мостовой, Матео Кассьерра и Иван Сергеев. Единственный мяч «Урала» на счету Эрика Бикфалви.

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