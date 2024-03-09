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Юрген Клопп поделился впечатлениями об обстановке в «Ливерпуле»

Юрген Клопп поделился впечатлениями об обстановке в «Ливерпуле»
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о работе в клубе, а также поделился мнением о том, будут ли фанаты «красных» поддерживать его преемника.

«Ливерпуль» на 100% привлечёт менеджера высшего класса. Следующий тренер может играть в этот же футбол или другой, но он получит поддержку от фанатской базы. Я думаю, что пришёл в нужный момент, потому что это немного потерялось, и, возможно, я был тем, кто помог всем снова понять, насколько это важно.

Клуб особенный. Не из-за зданий – у других клубов есть хорошие стадионы, – а из-за людей. Всё дело в людях. Я действительно думаю, что это идеальный момент для нового менеджера, а не неправильный, потому что мы выиграли не всё. Переходи в «Сити» после Пепа Гвардиолы, и тебе нужно быть чемпионом 10 лет подряд, чтобы добиться того же», — приводит слова Клоппа The Guardian.

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