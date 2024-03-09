Евгений Бушманов: «Спартак» является фаворитом, но «Факел» никогда не уступает

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги между красно-белыми и воронежским «Факелом».

«Я думаю, что игра не на своём стадионе никак не повлияет на «Спартак». Будут играть в Москве, поле в «Лужниках» должно быть хорошим. Матч с «Факелом» будет интересным. «Факел» — непростая команда, которая никогда не уступает. Понятно, что «Спартаку» будет непросто набрать три очка, но тем не менее «Спартак» — фаворит и должен набирать эти три очка», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Завтра, 10 марта, «Спартак» сыграет с «Факелом» на стадионе «Лужники» в Москве. Такое место проведения матча выбрано в связи с неудовлетворительным состоянием газона домашнего поля красно-белых.