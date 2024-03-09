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Андрей Мостовой высказался о победе «Зенита» над «Уралом»

Андрей Мостовой высказался о победе «Зенита» над «Уралом»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (4:1).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 38'     0:2 Мостовой – 57'     0:3 Кассьерра – 67'     0:4 Сергеев – 81'     1:4 Бикфалви – 90+3'    

«В первом тайме команды привыкали к условиям, для многих такая холодная погода была в новинку, поле было достаточно тяжёлое. Очень важно, что забили гол в первом тайме, и «Уралу» пришлось больше атаковать. У нас появились свободные зоны, и мы стали создавать больше моментов. Ожидал, что «Урал» пойдёт в атаку, был готов бежать в контратаки. Думаю, грамотно пользоваться свободными зонами — это одно из моих сильных качеств. И я этим воспользовался», – сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 9 марта завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Гости одержали победу со счётом 4:1.

Таблица РПЛ
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