Андрей Мостовой высказался о победе «Зенита» над «Уралом»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (4:1).

«В первом тайме команды привыкали к условиям, для многих такая холодная погода была в новинку, поле было достаточно тяжёлое. Очень важно, что забили гол в первом тайме, и «Уралу» пришлось больше атаковать. У нас появились свободные зоны, и мы стали создавать больше моментов. Ожидал, что «Урал» пойдёт в атаку, был готов бежать в контратаки. Думаю, грамотно пользоваться свободными зонами — это одно из моих сильных качеств. И я этим воспользовался», – сказал Мостовой в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 9 марта завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Гости одержали победу со счётом 4:1.