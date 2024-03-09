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«Динамо» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ

«Динамо» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч 20-го тура РПЛ
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Сегодня, 9 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Динамо» и грозненским «Ахматом». Встреча пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру будет обслуживать бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Время начала матча — 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
1-й тайм
0 : 0
Ахмат
Грозный

Стартовые составы команд:

«Динамо»: Лещук, Даса, Маричал, Фернандес, Паршивлюк, Лаксальт, Чавес, Карраскаль, Макаров, Бителло, Тюкавин.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Тодорович, Челикович, Богосавац, Гандри, Тимофеев, Камило, Харин, Садулаев, Конате.

В 10-м туре нынешнего сезона РПЛ «Ахмат» и «Динамо» сыграли вничью — 1:1. На гол болгарского нападающего грозненцев Светослава Ковачева ответил парагвайский защитник московской команды Роберто Фернандес.

В данный момент «Динамо» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 35 очков в 19 матчах. «Ахмат» располагается на 12-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.

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