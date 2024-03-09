«Зенит» — «Спартак»: Гживиньска вывела хозяев поля вперёд
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В эти минуты проходит матч 1-го тура женской Суперлиги, в котором встречаются «Зенит» и «Спартак». Игра проходит в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 по московскому времени.
Россия - Суперлига (ж) . 1-й тур
09 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 0
Спартак (ж)
Москва
1:0 Гживиньска – 4'
На четвёртой минуте польская полузащитница «Зенита» Габриэла Гживиньска вывела свою команду вперёд, нанеся точный удар головой.
Отметим, что для женской команды красно-белых этот матч является дебютным в Суперлиге. Команда проведёт свой первый сезон в высшем дивизионе.
Напомним, триумфатором прошлого сезона женской Суперлиги стал санкт-петербургский «Зенит». На втором месте финишировал московский ЦСКА. Бронзовые медали достались футболисткам столичного «Локомотива». Сезон-2024 завершится 16 ноября.
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