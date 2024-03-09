«Зенит» — «Спартак»: Гживиньска вывела хозяев поля вперёд

В эти минуты проходит матч 1-го тура женской Суперлиги, в котором встречаются «Зенит» и «Спартак». Игра проходит в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 по московскому времени.

На четвёртой минуте польская полузащитница «Зенита» Габриэла Гживиньска вывела свою команду вперёд, нанеся точный удар головой.

Отметим, что для женской команды красно-белых этот матч является дебютным в Суперлиге. Команда проведёт свой первый сезон в высшем дивизионе.

Напомним, триумфатором прошлого сезона женской Суперлиги стал санкт-петербургский «Зенит». На втором месте финишировал московский ЦСКА. Бронзовые медали достались футболисткам столичного «Локомотива». Сезон-2024 завершится 16 ноября.