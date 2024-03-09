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Александр Медведев объяснил, как «Зениту» удержать лидерство в РПЛ после игры с «Уралом»

Александр Медведев объяснил, как «Зениту» удержать лидерство в РПЛ после игры с «Уралом»
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Председатель правления петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уралом» (4:1).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
Окончен
1 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 дос Сантос – 38'     0:2 Мостовой – 57'     0:3 Кассьерра – 67'     0:4 Сергеев – 81'     1:4 Бикфалви – 90+3'    

«Победа не лёгкая, хоть и крупная. Но «Урал» хорошо организованная команда, играла перед своими болельщиками, боролась. В первом тайме очень непростая была игра. Поэтому вернуться на первое место в таком матче – это дорогого стоит.

Мы могли выйти на первое место и в предыдущем туре, но не смогли обыграть «Спартак». Сегодня все понимали, что победа возвращает нас на наше привычное место, что и произошло. Как теперь «Зениту» удержать первое место? Играть и побеждать, другого рецепта нет. Давление из-за конкуренции? Конкуренция – двигатель прогресса», – приводит слова Медведева Metaratings.

Напомним, 9 марта завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Гости одержали победу со счётом 4:1. Благодаря этому результату «Зенит» обошёл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей. Последний раз «Зенит» забирался на первую строчку таблицы после 16-го тура нынешнего сезона.

Таблица РПЛ
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