Деменко: «Крылья» больше рассчитывают на продажу футболистов, чем на борьбу за медали

Бывший футболист Максим Деменко высказался о результатах «Крыльев Советов» после возобновления сезона чемпионата России. Самарцы уступили «Ростову» (0:2) и ЦСКА (0:2).

«Крылья Советов» неплохо готовились на сборах и хорошо играли свои матчи. Бывает, что официальные игры вносят какую-то подоплёку. И команда пока не показывает той игры, которую ждут, и, мне кажется, что в «Крыльях» начинаются проблемы.

«Крылья» не могут искать хороших футболистов, потому что непонятна финансовая составляющая. Поэтому в финансах всё сказывается. Мы видели, когда игрок «Крыльев» себя проявляет, его сразу же забирают другие клубы. Из-за такой нестабильности от «Крыльев» многого ожидать не стоит.

Они хорошо выступают, Осинькин находит ключик к молодым ребятам, но в любом случае «Крылья» не могут действовать, как «Локомотив», «Динамо», «Спартак» и «Зенит». Нет таких финансов у команды. Если бы были хорошие финансы, то команда была бы высоко. Но их нет, поэтому идут продажи игроков и воспитывают других молодых футболистов. Мне кажется, клуб больше на это рассчитывает, чем на борьбу за медали», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.