Андрей Мостовой объяснил, почему первый тайм с «Уралом» оказался для «Зенита» непростым

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ответил на вопрос, почему первый тайм игры с «Уралом» (4:1) в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги оказался для петербургского клуба не самым простым.

«Совокупность факторов. И погода новая для ребят, и поле достаточно тяжёлое, и «Урал» играл длинными передачами, Бегич забегал ближе к нашим защитникам. Они играли длинными передачами, а мы старались брать контролем мяча. Мы понимали, что силы у команды не бесконечны — если мы будем контролировать мяч, игроки «Урала» будут много перемещаться, оставляя свободные зоны, а мы за счёт этого будем вскрывать оборону. В принципе, так и получилось», – приводит слова Мостового официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, 9 марта завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Гости одержали победу со счётом 4:1. Благодаря этому результату «Зенит» обошёл «Краснодар» и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей. Последний раз «Зенит» забирался на первую строчку таблицы после 16-го тура нынешнего сезона.