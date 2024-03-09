Спортдиректор «Ростова»: видел слова Ивича о судействе. Честно говоря, удивился

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин отреагировал на слова главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича, который раскритиковал судейство в матче 20‑го тура РПЛ.

«Тяжело оценивать решения арбитра. Я сам достаточно часто не понимаю каких‑то решений арбитра. Но вчера не было ничего из ряда вон выходящего. Были мелкие ошибки и помарки в обе стороны. Видел слова Ивича. Честно говоря, удивился», — приводит слова Рыскина «Матч ТВ».

8 марта «Краснодар» на выезде уступил «Ростову» со счётом 1:2. Главный арбитр встречи Василий Казарцев показал 10 жёлтых карточек. С 49‑й минуты гости играли в меньшинстве после удаления Олакунле Олусегуна за вторую жёлтую карточку. После матча рулевой краснодарцев Владимир Ивич остался недоволен судейством в матче.