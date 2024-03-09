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«Бавария» разгромила «Майнц» со счётом 8:1, Кейн оформил хет-трик

«Бавария» разгромила «Майнц» со счётом 8:1, Кейн оформил хет-трик
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Сегодня, 9 марта, состоялся матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Бавария» и «Майнц». Команды играли на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене (Германия). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:30 мск. Хозяева одержали разгромную победу со счётом 8:1.

Германия - Бундеслига . 25-й тур
09 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
8 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Кейн – 13'     2:0 Горецка – 20'     2:1 Амири – 31'     3:1 Кейн – 45+7'     4:1 Мюллер – 47'     5:1 Мусиала – 61'     6:1 Гнабри – 66'     7:1 Кейн – 70'     8:1 Горецка – 90+2'    

В составе мюнхенской команды хет-триком отметился английский нападающий Гарри Кейн, дублем отметился Леон Горецка, ещё по голу забили Томас Мюллер, Джамал Мусиала и Серж Гнабри. В составе гостей отличился Надим Амири.

После этой победы в активе «Баварии» стало 57 очков. Подопечные Томаса Тухеля идут на втором месте и сократили отставание от лидера чемпионата «Байера» до семи очков. «Майнц» с 16 очками располагается на предпоследнем, 17-м месте.

В параллельном матче встречались «Боруссия» из Мёнхенгладбаха и «Кёльн». Команды не смогли выявить победителя — 3:3.

Германия - Бундеслига . 25-й тур
09 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Боруссия М
Мёнхенгладбах
Окончен
3 : 3
Кёльн
Кёльн
0:1 Алиду – 7'     1:1 Онора – 32'     1:2 Алиду – 64'     2:2 Хак – 71'     3:2 Хак – 73'     3:3 Даунс – 79'    

У хозяев забитым мячом отметился Франк Онора и дубль оформил Робин Хак. В составе «Кёльна» дубль оформил Фарид Алиду, а третий мяч в активе Дэмиона Даунса.

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