Семак оценил пользу введения офсайдных линий в РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался высказался об использовании офсайдных линий в весенней части чемпионата России.

«Это не нововведение. Скорее были определённые проблемы с внедрением офсайдных линий. До этого они работали, потом был определённый период, когда не получилось с какой-то компанией договориться. Думаю, это хорошо, это поможет избежать споров, которые частенько бывают, когда определяются офсайды — на глаз или усмотрение арбитра. Конечно, это хорошо», – приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев в феврале сообщил о том, что с 19-го тура Российской Премьер-Лиги будут использоваться офсайдные линии. После возобновления сезона офсайдные линии стали применяться в РПЛ.