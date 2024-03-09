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Семак оценил пользу введения офсайдных линий в РПЛ

Семак оценил пользу введения офсайдных линий в РПЛ
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался высказался об использовании офсайдных линий в весенней части чемпионата России.

«Это не нововведение. Скорее были определённые проблемы с внедрением офсайдных линий. До этого они работали, потом был определённый период, когда не получилось с какой-то компанией договориться. Думаю, это хорошо, это поможет избежать споров, которые частенько бывают, когда определяются офсайды — на глаз или усмотрение арбитра. Конечно, это хорошо», – приводит слова Семака официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, председатель судейского комитета Российского футбольного союза Павел Каманцев в феврале сообщил о том, что с 19-го тура Российской Премьер-Лиги будут использоваться офсайдные линии. После возобновления сезона офсайдные линии стали применяться в РПЛ.

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