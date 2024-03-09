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«Динамо» — «Ахмат»: москвичи удвоили своё преимущество

«Динамо» — «Ахмат»: москвичи удвоили своё преимущество
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В эти минуты проходит матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Евгением Булановым из Саранска. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Чавес – 39'     2:0 Тюкавин – 62'    
Удаления: нет / Харин – 45+1'

На 62-й минуте нападающий Константин Тюкавин удвоил преимущество «Динамо».

В 10-м туре нынешнего сезона РПЛ «Ахмат» и «Динамо» сыграли вничью — 1:1. На гол болгарского нападающего грозненцев Светослава Ковачева ответил парагвайский защитник московской команды Роберто Фернандес.

В данный момент «Динамо» находится на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 35 очков в 19 матчах. «Ахмат» располагается на 12-й позиции с 20 очками после аналогичного количества встреч.

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