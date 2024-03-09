Семак — о слухах вокруг Мостового: не слышал об этом ничего

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал информацию о том, что футболист команды Андрей Мостовой летом мог оказаться в «Тулузе».

«Что касается слухов, то источник с названием «по данным СМИ» меня никак не привлекает. Не имею никакого представления, насколько это соответствует правде. Я не слышал об этом ничего. Что касается Мостового, наоборот, он получает больше игрового времени — в прошлом матче вышел в стартовом составе при такой конкуренции, в этом. Всё зависит от Андрея. Уровень, который он демонстрирует, достаточен, чтобы он выходил в стартовом составе и помогал команде. Он сейчас смотрится очень хорошо», – приводит слова Семака пресс-служба сине-бело-голубых.

Ранее инсайдер Иван Карпов в своих социальных сетях сообщил, что «Тулуза» пыталась купить Мостового в прошлом году, но получила отказ от сине-бело-голубых.

Также «Чемпионат» сообщал, что игрок «Зенита» Мостовой попросил найти вариант в Европе. К нему есть интерес во Франции.

Мостовой присоединился к системе «Зенита» в 2019 году. Сначала он играл за вторую команду петербуржцев. Сезон-2019/2020 Мостовой провёл на правах аренды за «Сочи». В октябре прошлого года Мостовой продлил контракт с «Зенитом» по схеме «3+1» до лета 2027 года.