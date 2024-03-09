Тюкавин установил новый рекорд «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин забил гол в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом». Этот мяч позволил форварду установить рекорд клуба, так как он отметился результативным действием в девятой игре чемпионата России подряд, сообщает телеграм-канал Opta Sports.

21-летний Тюкавин является воспитанником «Динамо». В нынешнем сезоне нападающий провёл за бело-голубых 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 10 млн.

После этой победы в активе московского «Динамо» стало 38 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Отметим, что бело-голубые сократили отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков. «Ахмат» с 20 очками находится на 12-й строчке.