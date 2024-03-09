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Гендиректор «Динамо»: хотелось бы, чтобы команда выступала более уверенно

Гендиректор «Динамо»: хотелось бы, чтобы команда выступала более уверенно
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Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу бело-голубых над «Ахматом» (2:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Чавес – 39'     2:0 Тюкавин – 62'    
Удаления: нет / Харин – 45+1'

«Первый матч после рестарта чемпионата с точки зрения игры и результата понравился больше. В матче с «Ахматом» мы заработали три очка, идём от игры к игре к финальному результату. Хотелось бы, чтобы команда выступала более уверенно, но я уверен, что тренерский штаб отреагирует.

Мы претенденты на чемпионство? Отвечу так: мы думаем о каждой следующей игре», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 38 очков за 20 матчей.

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