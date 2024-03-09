Гендиректор «Динамо»: хотелось бы, чтобы команда выступала более уверенно

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал победу бело-голубых над «Ахматом» (2:0) в 20-м туре Российской Премьер-Лиги.

«Первый матч после рестарта чемпионата с точки зрения игры и результата понравился больше. В матче с «Ахматом» мы заработали три очка, идём от игры к игре к финальному результату. Хотелось бы, чтобы команда выступала более уверенно, но я уверен, что тренерский штаб отреагирует.

Мы претенденты на чемпионство? Отвечу так: мы думаем о каждой следующей игре», — передаёт слова Пивоварова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева

«Динамо» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Марцела Лички набрала 38 очков за 20 матчей.