«Зенит» — после возвращения на первое место в РПЛ: спокойной ночи, город победителей!

Пресс-служба петербургского «Зенита» в своём телеграм-канале отреагировала на возвращение команды на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Напомним, 9 марта завершился матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между екатеринбургским «Уралом» и санкт-петербургским «Зенитом». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена». Игру обслужила бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Гости одержали победу со счётом 4:1.

Благодаря этому результату «Зенит» обошёл «Краснодар», который 8 марта проиграл «Ростову» (1:2), и возглавил турнирную таблицу РПЛ. У петербуржцев 40 очков после 20 проведённых матчей. Последний раз «Зенит» забирался на первую строчку таблицы после 16-го тура нынешнего сезона. На счету краснодарцев 39 очков – они идут вторыми.