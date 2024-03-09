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«Интер» в гостях обыграл «Болонью» в матче 28-го тура Серии А

«Интер» в гостях обыграл «Болонью» в матче 28-го тура Серии А
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Завершился матч 28-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Болонья» и миланский «Интер». Игра проходила на стадионе Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). В статусе главного арбитра встречи выступил Лука Пайретто. «Интер» одержал победу со счётом 1:0.

Италия - Серия А . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 20:00 МСК
Болонья
Болонья
Окончен
0 : 1
Интер М
Милан
0:1 Биссекк – 37'    

На 37-й минуте отличился защитник «Интера» Янн Биссекк. Ему ассистировал защитник Алессандро Бастони. В матче также было вынесено три предупреждения. По жёлтой карточке получили игроки хозяев Джошуа Зиркзее (на 25-й минуте) и Ремо Фройлер (на 47-й минуте). Одна жёлтая карточка у гостей на счету полузащитника Дави Классена, который получил её на 81-й минуте.

«Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А сезона-2023/2024. Команда набрала 75 очков за 28 матчей. «Болонья» находится на четвёртой строчке, заработав 51 очко.

Турнирная таблица Серии А
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