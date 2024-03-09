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Конате: в «Ахмате» все расстроены, мы приехали побеждать «Динамо»

Конате: в «Ахмате» все расстроены, мы приехали побеждать «Динамо»
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Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал поражение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:2).

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Чавес – 39'     2:0 Тюкавин – 62'    
Удаления: нет / Харин – 45+1'

«Не знаю, что сказать об удалении Харина. Это футбол. Проиграли «Динамо», будем смотреть и разбирать ошибки. Мы расстроены, потому что приехали сюда, чтобы набрать три очка.

Конечно, команда поддержала Харина после матча. Мы старались хотя бы не проиграть второй тайм, но не получилось», — передаёт слова Конате корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В составе «Динамо» голами отметились полузащитник Луис Чавес и нападающий Константин Тюкавин. В концовке первого тайма был удалён полузащитник «Ахмата» Евгений Харин. Он получил вторую жёлтую карточку на 45+1-й минуте.

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