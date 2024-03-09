Конате: в «Ахмате» все расстроены, мы приехали побеждать «Динамо»

Нападающий грозненского «Ахмата» Мохамед Конате прокомментировал поражение в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (0:2).

«Не знаю, что сказать об удалении Харина. Это футбол. Проиграли «Динамо», будем смотреть и разбирать ошибки. Мы расстроены, потому что приехали сюда, чтобы набрать три очка.

Конечно, команда поддержала Харина после матча. Мы старались хотя бы не проиграть второй тайм, но не получилось», — передаёт слова Конате корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

В составе «Динамо» голами отметились полузащитник Луис Чавес и нападающий Константин Тюкавин. В концовке первого тайма был удалён полузащитник «Ахмата» Евгений Харин. Он получил вторую жёлтую карточку на 45+1-й минуте.