«Боруссия» Д в меньшинстве удержала победу в матче Бундеслиги с «Вердером»

Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вердер» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе Везерштадион (Бремен, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Дениз Айтекин. «Боруссия» одержала победу со счётом 2:1.

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален. На 38-й минуте второй мяч в составе гостей забил нападающий дортмундцев Джейдон Санчо, которому ассистировал Юлиан Брандт. В компенсированное к первому тайму время матча прямую красную карточку получил полузащитник «Боруссии» Марсель Забитцер. На 70-й минуте нападающий «Вердера» Джастин Нджинма сократил отставание в счёте. Ему ассистировал Романо Шмид.

«Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков за 25 матчей. «Вердер» находится на девятой строчке, заработав 30 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (64), который провёл на одну игру меньше.