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«Боруссия» Д в меньшинстве удержала победу в матче Бундеслиги с «Вердером»

«Боруссия» Д в меньшинстве удержала победу в матче Бундеслиги с «Вердером»
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Завершился матч 25-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встречались «Вердер» и дортмундская «Боруссия». Игра проходила на стадионе Везерштадион (Бремен, Германия). В статусе главного арбитра встречи выступил Дениз Айтекин. «Боруссия» одержала победу со счётом 2:1.

Германия - Бундеслига . 25-й тур
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Вердер
Бремен
Окончен
1 : 2
Боруссия Д
Дортмунд
0:1 Мален – 21'     0:2 Санчо – 38'     1:2 Нджинма – 70'    
Удаления: нет / Забитцер – 45+1'

На 21-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Боруссии» Дониэлл Мален. На 38-й минуте второй мяч в составе гостей забил нападающий дортмундцев Джейдон Санчо, которому ассистировал Юлиан Брандт. В компенсированное к первому тайму время матча прямую красную карточку получил полузащитник «Боруссии» Марсель Забитцер. На 70-й минуте нападающий «Вердера» Джастин Нджинма сократил отставание в счёте. Ему ассистировал Романо Шмид.

«Боруссия» занимает четвёртое место в турнирной таблице Бундеслиги сезона-2023/2024. Команда набрала 47 очков за 25 матчей. «Вердер» находится на девятой строчке, заработав 30 очков. Турнирную таблицу чемпионата Германии возглавляет «Байер» (64), который провёл на одну игру меньше.

Турнирная таблица Бундеслиги
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