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«Реал Сосьедад» без Захаряна одержал волевую победу над «Гранадой» в 28-м туре Примеры

«Реал Сосьедад» без Захаряна одержал волевую победу над «Гранадой» в 28-м туре Примеры
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9 марта 2024 года состоялся матч 28-го тура испанской Примеры, в рамках которого сыграли «Гранада» и «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Встреча прошла в Гранаде (Испания) на стадионе «Нуэво Лос-Карменес». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. Игра закончилась волевой победой гостей со счётом 3:2.

Испания - Примера . 28-й тур
09 марта 2024, суббота. 20:30 МСК
Гранада
Гранада
Окончен
2 : 3
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Узуни – 21'     1:1 Садик – 33'     2:1 Узуни – 45+3'     2:2 Ле Норман – 80'     2:3 А. Силва – 85'    

В первом тайме в составе «Гранады» дублем отметился Мюрто Узуни (21-я и 45+3-я минуты). «Реал Сосьедад» ответил лишь точным ударом в исполнении Умара Садика (33-я минута). Во второй половине гости сумели перевернуть игру. Причём они сделали это в концовке — камбэку поспособствовали Робен Ле Норман (80-я минута) и Андре Силва (85-я минута).

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропускал сегодняшний матч из-за повреждения.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Реал Сосьедад» с 43 очками занимает шестое место в таблице Примеры. «Гранада» с 14 очками занимает 19-е место.

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