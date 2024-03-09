«Реал Сосьедад» без Захаряна одержал волевую победу над «Гранадой» в 28-м туре Примеры

9 марта 2024 года состоялся матч 28-го тура испанской Примеры, в рамках которого сыграли «Гранада» и «Реал Сосьедад» из Сан-Себастьяна. Встреча прошла в Гранаде (Испания) на стадионе «Нуэво Лос-Карменес». Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Хуаном Мартинесом Мунуэрой. Стартовый свисток прозвучал в 20:30 по московскому времени. Игра закончилась волевой победой гостей со счётом 3:2.

В первом тайме в составе «Гранады» дублем отметился Мюрто Узуни (21-я и 45+3-я минуты). «Реал Сосьедад» ответил лишь точным ударом в исполнении Умара Садика (33-я минута). Во второй половине гости сумели перевернуть игру. Причём они сделали это в концовке — камбэку поспособствовали Робен Ле Норман (80-я минута) и Андре Силва (85-я минута).

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян пропускал сегодняшний матч из-за повреждения.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

«Реал Сосьедад» с 43 очками занимает шестое место в таблице Примеры. «Гранада» с 14 очками занимает 19-е место.