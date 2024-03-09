Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бабич: поблагодарил Эраковича за выбор «Зенита», ведь иначе я вряд ли стал бы спартаковцем

Бабич: поблагодарил Эраковича за выбор «Зенита», ведь иначе я вряд ли стал бы спартаковцем
Аудио-версия:
Комментарии

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич рассказал об общении с игроком «Зенита» Страхиней Эраковичем после очного матча в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Обсудили итоги матча. Мы знакомы с ним ещё по «Црвене Звезде». Правда, когда я играл там, Страхиня был ещё совсем юным. А сегодня мы вместе выступаем за сборную Сербии. Это классный защитник, в том числе поэтому мы и сыграли с «Зенитом» 0:0.

Знаю, что он мог оказаться в «Спартаке» до меня. Но выбрал Санкт-Петербург. Когда говорили об этом, я сказал ему спасибо. Ведь иначе вряд ли стал бы спартаковцем», — приводит слова Бабича официальный сайт «Спартака».

Срджан Бабич является игроком красно-белых с августа 2023 года. В данный момент «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко после 19 проведённых матчей.

Материалы по теме
Защитник «Спартака» Бабич — о матче с «Зенитом»: мы не должны быть довольны ничьей
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android