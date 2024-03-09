Бабич: поблагодарил Эраковича за выбор «Зенита», ведь иначе я вряд ли стал бы спартаковцем

Сербский защитник московского «Спартака» Срджан Бабич рассказал об общении с игроком «Зенита» Страхиней Эраковичем после очного матча в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги (0:0).

«Обсудили итоги матча. Мы знакомы с ним ещё по «Црвене Звезде». Правда, когда я играл там, Страхиня был ещё совсем юным. А сегодня мы вместе выступаем за сборную Сербии. Это классный защитник, в том числе поэтому мы и сыграли с «Зенитом» 0:0.

Знаю, что он мог оказаться в «Спартаке» до меня. Но выбрал Санкт-Петербург. Когда говорили об этом, я сказал ему спасибо. Ведь иначе вряд ли стал бы спартаковцем», — приводит слова Бабича официальный сайт «Спартака».

Срджан Бабич является игроком красно-белых с августа 2023 года. В данный момент «Спартак» находится на пятой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко после 19 проведённых матчей.