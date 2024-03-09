Колосков назвал команды, которые лучше остальных готовы к рестарту РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков ответил на вопрос, какая команда Российской Премьер-Лиги является самой подготовленной к рестарту чемпионата страны.

«Какую команду РПЛ можно назвать самой готовой к возобновлению чемпионата? Тут зависит от того, что понимать под готовностью. Тех, кто больше бегал и боролся? Это, наверное, ЦСКА, «Зенит» и «Спартак». Если брать тех, кто лучше играл — это тогда «Ростов» и «Динамо», — приводит слова Колоскова Legalbet.

Напомним, у «Зенита» 40 очков после 20 проведённых матчей. Последний раз клуб из Санкт-Петербурга забирался на первую строчку таблицы после 16-го тура нынешнего сезона. На счету краснодарцев 39 очков – они идут вторыми. На третьем месте расположилось «Динамо» (38 очков).