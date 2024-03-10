Спортдир «Баварии» Эберль рассказал о сроках на поиск нового главного тренера

Новый спортивный директор «Баварии» Макс Эберль высказался о сроках на поиск нового главного тренера для мюнхенцев.

«Конечно, мы хотим получить его как можно быстрее. Но он также должен подходить. Я не собираюсь торопиться и игнорировать других кандидатов, которые могли бы сыграть свою роль. У нас уже есть список приоритетов, над которыми мы хотим поработать и убедиться, что сделаем это как можно быстрее. Но в то же время, и я не устаю это повторять, у нас есть ещё сезон, который мы должны отыграть с Томасом, и мы хотим завершить его наилучшим образом», — приводит слова Эберля Bayern & Germany.

Напомним, главный тренер мюнхенцев Томас Тухель покинет команду в конце нынешнего сезона. После 25 туров Бундеслиги «Бавария» занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего леверкузенского «Байера» на cемь очков.