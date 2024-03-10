Личка объяснил, почему «Динамо» выглядело неубедительно, играя с «Ахматом» в большинстве

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, почему в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0), играя в большинстве, команда выглядела не так убедительно.

«Мы готовились играть по схеме 4-5-1, потому что я был уверен, что они будут действовать очень компактно в середине. Я просил больше использовать фланги, куда подключались крайние защитники. К сожалению, у нас это не очень получалось. Ещё одним отличием от встречи недельной давности было качество быстрых переходов вперёд. В этих ситуациях мы часто тормозили, играли назад, и потом заново надо было проходить этих девять человек. Когда мы два-три раза пробовали выходить от ворот, то не хватало качества – мы теряли мяч через один-два паса. Хороший пример – это несколько ситуаций в последние пять минут игры, когда мы выходили в контратаки 3 на 3 и принимали плохие решения в завершающей стадии», – приводит слова Личка официальный сайт бело-голубых.

Напомним, 9 марта состоялся матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московское «Динамо» и грозненский «Ахмат». Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Хозяева поля одержали уверенную победу со счётом 2:0. Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин в компенсированное к первому тайму время получил вторую жёлтую карточку за симуляцию. Первую жёлтую карточку игрок получил на 41‑й минуте за неспортивное поведение.