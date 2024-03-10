Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Жирона — Осасуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кейн — о разгроме «Майнца»: надеюсь, эта игра станет своеобразным рестартом для «Баварии»

Кейн — о разгроме «Майнца»: надеюсь, эта игра станет своеобразным рестартом для «Баварии»
Комментарии

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал разгромную победу своего клуба в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (8:1). Напомним, англичанин оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу.

Германия - Бундеслига . 25-й тур
09 марта 2024, суббота. 17:30 МСК
Бавария
Мюнхен
Окончен
8 : 1
Майнц
Майнц
1:0 Кейн – 13'     2:0 Горецка – 20'     2:1 Амири – 31'     3:1 Кейн – 45+7'     4:1 Мюллер – 47'     5:1 Мусиала – 61'     6:1 Гнабри – 66'     7:1 Кейн – 70'     8:1 Горецка – 90+2'    

«Надеюсь, эта игра станет своеобразным рестартом для остальной части сезона. Мы использовали сегодняшний импульс, это было отличное выступление от начала и до конца. Мы воспользовались своими шансами против сложного соперника. Теперь мы должны развить это выступление в ближайшие недели.

На данный момент я чувствую себя хорошо, и мы всей командой создаём много моментов. Осталось ещё несколько игр, поэтому я хочу забить ещё больше голов. Конечно, я также рад своей передаче на Джамала (Мусиалу), я видел его краем глаза. Это была, пожалуй, одна из лучших передач в моей карьере», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.

Материалы по теме
«Бавария» разгромила «Майнц» со счётом 8:1, Кейн оформил хет-трик
Нойер — о разгроме «Майнца»: «Бавария» была уверена в способности сделать сопернику больно
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android