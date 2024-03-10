Кейн — о разгроме «Майнца»: надеюсь, эта игра станет своеобразным рестартом для «Баварии»

Нападающий «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал разгромную победу своего клуба в матче 25-го тура немецкой Бундеслиги с «Майнцем» (8:1). Напомним, англичанин оформил хет-трик и отдал одну результативную передачу.

«Надеюсь, эта игра станет своеобразным рестартом для остальной части сезона. Мы использовали сегодняшний импульс, это было отличное выступление от начала и до конца. Мы воспользовались своими шансами против сложного соперника. Теперь мы должны развить это выступление в ближайшие недели.

На данный момент я чувствую себя хорошо, и мы всей командой создаём много моментов. Осталось ещё несколько игр, поэтому я хочу забить ещё больше голов. Конечно, я также рад своей передаче на Джамала (Мусиалу), я видел его краем глаза. Это была, пожалуй, одна из лучших передач в моей карьере», — приводит слова Кейна Bayern & Germany.