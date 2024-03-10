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Хорхе Карраскаль — лидер РПЛ по отборам в 2024 году — Opta Sports

Хорхе Карраскаль — лидер РПЛ по отборам в 2024 году — Opta Sports
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Полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль – лидер Российской Премьер-Лиги по отборам в 2024 году, сообщает телеграм-канал Opta Sports. По данным источника, колумбийский футболист совершил 11 отборов в матчах чемпионата России в 2024 году.

Хорхе Карраскалю 25 лет. За «Динамо» колумбийский полузащитник выступает с августа прошлого года. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей во всех турнирах и записал на свой счёт две результативные передачи. Действующий контракт футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2027 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Хорхе в € 6 млн.

После 20 сыгранных туров РПЛ в активе московского «Динамо» стало 38 очков. Подопечные Марцела Лички располагаются на третьем месте в турнирной таблице. Отметим, что бело-голубые сократили отставание от лидирующего «Зенита» до двух очков.

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