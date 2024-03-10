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Экс-игрок «Факела» Шарифи: Промес — уголовник, его отсутствие не скажется на «Спартаке»

Экс-игрок «Факела» Шарифи: Промес — уголовник, его отсутствие не скажется на «Спартаке»
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Бывший защитник австрийского «Штурма» и воронежского «Факела» Махмаднаим Шарифи высказался о нападающем московского «Спартака» Квинси Промесе.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
10 марта 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Факел
Воронеж
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«Отсутствие Промеса не скажется на «Спартаке». К тому же в футболе игровая форма очень быстро теряется. Этот человек — уголовник! Вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, он тихо зависает в ночных клубах Дубая», — приводит слова Шарифи Legalbet.

Напомним, 29 февраля 32-летний Квинси Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Ранее в Нидерландах Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ещё ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.

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