Экс-игрок «Факела» Шарифи: Промес — уголовник, его отсутствие не скажется на «Спартаке»

Бывший защитник австрийского «Штурма» и воронежского «Факела» Махмаднаим Шарифи высказался о нападающем московского «Спартака» Квинси Промесе.

«Отсутствие Промеса не скажется на «Спартаке». К тому же в футболе игровая форма очень быстро теряется. Этот человек — уголовник! Вместо того, чтобы сидеть в тюрьме, он тихо зависает в ночных клубах Дубая», — приводит слова Шарифи Legalbet.

Напомним, 29 февраля 32-летний Квинси Промес был задержан на пограничном контроле в аэропорту Дубая. Сообщалось, что форварда задержали из-за ДТП во время зимних сборов в ОАЭ, после которого он скрылся с места аварии. Ранее в Нидерландах Промеса признали виновным по делу о контрабанде крупной партии наркотиков и приговорили к шести годам тюремного заключения. Ещё ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом.

Девушка Промеса выложила видео с Квинси в ночном клубе Дубая: