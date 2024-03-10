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Личка: перед игрой с «Ахматом» у «Динамо» выбыли шесть игроков — была сложная ситуация

Личка: перед игрой с «Ахматом» у «Динамо» выбыли шесть игроков — была сложная ситуация
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Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал отсутствие шести игроков в матче с грозненским «Ахматом». Встреча прошла в рамках 20-го тура РПЛ и завершилась победой бело-голубых со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 20-й тур
09 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Чавес – 39'     2:0 Тюкавин – 62'    
Удаления: нет / Харин – 45+1'

«У Фабиана и Диего большой опыт, они оказывают большое влияние на игру «Динамо». Маричаль и Фернандес — молодые парни. Когда вместе с ними играет Бальбуэна, они выглядят лучше. В четверг и пятницу заболели ещё и Фомин, Паршивлюк, Грулёв и Шунин. Такая сложная ситуация образовалась за несколько дней до матча: выбыли четверо игроков и ещё двое дисквалифицированы.

Из-за этого сегодня наша игра по качеству была не самой лучшей. Но, как я сказал ребятам, нужно уметь выигрывать и такие сложные матчи, если мы хотим быть успешнее и обгонять «Краснодар». Сегодня у нас это получилось», — сказал Личка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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