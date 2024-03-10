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«Локомотив» — «Сочи»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 10 марта, состоится матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги между московским «Локомотивом» и «Сочи». Команды сыграют на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» в Москве. В качестве главного судьи выступит Сергей Чебан из Москвы. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 по московскому времени.

В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В 6-м туре РПЛ нынешнего сезона «Локомотив» одержал минимальную выездную победу над «Сочи». Три очка железнодорожникам принёс гол нападающего Максима Глушенкова.

В данный момент столичный коллектив находится на шестой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 31 очко в 19 матчах. «Сочи» занимает последнее, 16-е место с 12 очками после аналогичного количества встреч.