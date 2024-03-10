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Реал Мадрид — Сельта. Прямая трансляция
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Президент Ла Лиги: Винисиус — пример для подражания с точки зрения борьбы с расизмом

Президент Ла Лиги: Винисиус — пример для подражания с точки зрения борьбы с расизмом
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на тот факт, что крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор во время матчей чемпионата Испании систематически подвергается оскорблениям на почве расизма.

«Винисиус имеет право громко заявлять о своей ситуации. В борьбе, которую он ведёт против расизма, он является примером для подражания», — приводит слова Тебаса Sport.es.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Винисиус подвергся расистским оскорблениями во время матча 27-го тура с «Валенсией» (2:2). Сообщалось, что Ла Лига уже начала расследование в связи с поведением болельщиков «летучих мышей».

В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами.

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