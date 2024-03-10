Член совета директоров «Динамо» Степашин: Личке будет предложен новый контракт

Член совета директоров московского «Динамо» Сергей Степашин сообщил, что клуб предложит главному тренеру бело-голубых Марцелу Личке новое трудовое соглашение.

«Контракт Лички? С ним всё будет в порядке, поверьте мне. Ему будет предложен новый контракт. Когда? Сезон закончится, тогда всё и будет понятно.

Моё мнение: это хороший тренер, ему надо делать предложение, конечно же», — приводит слова Степашина «РБ Спорт».

Напомним, чешский специалист занял пост главного тренера «Динамо» минувшим летом. Его действующий контракт рассчитан до конца нынешнего сезона с возможностью продления на следующие два сезона.

После 20 туров Российской Премьер-Лиги «Динамо» набрало 38 очков и занимает третье место, отставая от лидирующего «Зенита» на два очка.